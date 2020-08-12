Sözleri büyük tepki çeken Melih Şendil, beIN Sports’tan ayrıldı

Uzun yıllardır Süper Lig’de maçlar anlatan beIN Sports spikeri Melih Şendil’in 8 Ağustos Cumartesi günü canlı yayında söylediği sözler ülke gündemine oturmuştu. “Kadınlar futbolda olmamalı” diyen, tepkilerin ardından da özür dilemek zorunda kalan Melih Şendil, beINSports’tan ayrıldı.

Emekliligimi istedim 24 yilimi verdigim sirketimden, karsilikli sevgi ve saygi anlayisiyla,hakkinizi helal edin.. — Melihsendilofficial (@Melihsendiloff1) August 12, 2020

Şendil, Twitter hesabından “Emekliliğimi istedim 24 yılımı verdiğim şirketimden, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışıyla. Hakkınızı helal dedin” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City-Real Madrid maçı sonrasında İspanyol ekibinin giydiği pembe forma üzerine yorumlarda bulunan spiker Melih Şendil, “Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” ifadelerini kullanmıştı.

“Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız” diyen Şendil, “Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam” diye konuştu. Programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu da, Şendil'e “Ben de yaptırmam” şeklinde yanıt verdi.

Bu sözler nedeniyle tepki toplayan BeinSport'un deneyimli spikeri Twitter'da trending topic haline gelmişti.

TWITTER’DAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bu sözler nedeniyle tepki toplayan BeinSport'un deneyimli spikeri büyük tepki gördü. Aldığı tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şendil, başta kadınlardan olmak üzere tüm izleyicilerden özür diledi. Şendil yaptığı paylaşımda ‘Cinsiyet ayrımcılığına her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani sıra,başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki “Mac Sonu ” programında yaptığım niyetimi asan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim.' dedi.

Cinsiyet ayrimciligina her zaman kati bir sekilde karsi cikan beIN SPORTS ailesinin yani sira,basta tum kadinlardan ve izleyicilerimizden dun aksamki “Mac Sonu ” programinda yaptigim niyetimi asan yorumlar nedeniyle kirgin olan saygin halkimizdan ictenlikle ozur dilerim. — Melihsendilofficial (@Melihsendiloff1) August 8, 2020

beINSPORTS AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yaşananlar üzerine beINSports, Melih Şendil hakkında açıklama yapmıştı.

“beIN SPORTS olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız “Maç Sonu” programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,”