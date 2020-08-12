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SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti!

Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini duyurdu.

19:31 -
Haberler Fenerbahçe
SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti!

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden Semih Özsoy’un istifasına ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan Vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü”

Fenerbahçe Semih Özsoy