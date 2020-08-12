SON DAKİKA | Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini açıkladı!

2016’dan beri Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen 30 yaşındaki sol bek Fabrice N’Sakala resmen Beşiktaş’a transfer oldu. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan videoda N’Sakala’nın gitar çaldığı görülürken “Beşiktaş’a hoş geldin Fabrice N'Sakala” ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş’a hoş geldin Fabrice N'Sakala pic.twitter.com/1150kuwnyD
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2020
Süper Lig’de 116 maça çıkan ve 9 asist yapan N’Sakala, Fransa’da başladığı futbol kariyerinde Anderlecht’te sürdürdükten sonra Türkiye’ye transfer oldu.