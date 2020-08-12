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Sözcü

SON DAKİKA | Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini açıkladı!

Süper Lig devi Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini açıkladı.

19:18 -
Haberler Beşiktaş
SON DAKİKA | Beşiktaş, Fabrice N’Sakala transferini açıkladı!

2016’dan beri Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen 30 yaşındaki sol bek Fabrice N’Sakala resmen Beşiktaş’a transfer oldu. Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan videoda N’Sakala’nın gitar çaldığı görülürken “Beşiktaş’a hoş geldin Fabrice N'Sakala” ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig’de 116 maça çıkan ve 9 asist yapan N’Sakala, Fransa’da başladığı futbol kariyerinde Anderlecht’te sürdürdükten sonra Türkiye’ye transfer oldu.

beşiktaş Beşiktş fabrice n'sakala
Son güncelleme: 19:54 12.08.2020