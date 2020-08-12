SON DAKİKA | Alanyaspor’lu Emmanouil Siopis corona virüsüne yakalandı

Aytemiz Alanyaspor’un geçen sezonun başında Aris Selanik takımından transfer ettiği ön libero Manolis Siopis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siopis sezonun bitimiyle birlikte ülkesi Yunanistan’a tatile gitmişti. Yeni sezon hazırlıkları için Alanya’ya dönmesi beklenen Siopis’in gelmeden önce yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Siopis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi doğruladı.

Aytemiz Alanyaspor’dan Emmanouil Siopis ile ilgili şu açıklama yapıldı: “Yunan futbolcumuz Emmanouil Siopis'in tatil için gittiği ülkesinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Yunanistan'da karantinaya alınan ve tedavisi süren futbolcumuzun durumu, yapılacak ikinci testin sonucuna göre belli olacaktır. Siopis'e ‘geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”

HAMİLE EŞİ DE CORONA

Hamile olan eşinin de corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilen Siopis, “Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan corona virüsü testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim” dedi.