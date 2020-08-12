Şampiyonlar Ligi’nde en iyiler sahnede

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, bu hafta başlayacak ‘sekizli final' formatıyla tamamlanacak. Turnuvaya Portekiz'in başkenti Lizbon ev sahipliği yapacak. Çeyrek finallerde her gün bir seyircisiz maç oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

UEFA, basketbol benzeri turnuva formatında Covid-19 önlemlerini sıklaştırdı, bazı kuralları ise değiştirdi.

– Turnuvaya katılanların otellerinden ayrılması yasak. Dışarıdan kimseyle görüşülmeyecek.

– Otellerde her takım için özel yemek alanları oluşturuldu. n Çamaşırları sadece takım görevlileri yıkayacak.

– Pozitif vakalar takımlardan ayrılacak. Bir takım en az 13 oyuncu + 1 kaleci ile sahaya çıkabilecek. Bu sayıya ulaşılamazsa kadroya daha önce kayıt edilmeyen oyuncu takviyesi yapılabilecek.

– Sosyal mesafe kuralı nedeniyle kontrol görevlileri, doping örneklerini ayna önünde alacak.

PROGRAM

BUGÜN

22.00………Atalanta-Paris SG

YARIN

22.00.. RB Leipzig-Atl.Madrid

14 AĞUSTOS CUMA

22.00………Barcelona-Bayern

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

22.00..Manchester City-Lyon

18 AĞUSTOS SALI

22.00………. Yarı final maçı 1

19 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

22.00………. Yarı final maçı 2

23 AĞUSTOS PAZAR

22.00………………..Final maçı