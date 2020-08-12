ÖZEL | Jose Ernesto Sosa Fenerbahçe’de…

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa, Fenerbahçe ile anlaştı. Sözleşmenin 2 yıllık olduğu öğrenildi. Daha önce Trabzonspor’dan sol bek Filip Novak’ı kadrosuna katan sarı lacivertliler, 35 yaşındaki tecrübeli Arjantinli orta saha ile de resmen anlaştı.

Akşam saatlerinde Sosa transferiyle ilgili olarak açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Ben bitmemiş hiçbir transferi konuşmam. Josa Sosa konusunda bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız ama biz de sınırlı olan cephanemizi çok iyi kullanmak durumundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Kariyeri boyunca Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Sosa, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giydi ve siyah beyazlılarla 2015-16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Bir sezon Milan’da forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Trabzonspor’a transfer olan deneyimli orta saha 3 yıldır bordo mavili ekipte mücadele ediyordu.

Hem hücum, hem de savunmada etkili bir rol oynayan Sosa, 1 kez Almanya Süper Kupa, 1 kez Almanya Lig Kupası, 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğ yaşayan Sosa, Milan formasıyla da İtalya Süper Kupası’nı kazandı.