Muhabir Masası’nda gündem Trabzonspor! Novak neden ayrıldı? Sosa kalacak mı?

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Skor editörü Ümit Genç, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen’in moderatörlüğünde Trabzonspor’un gündemini aktardı. Novak ve Sosa’ya Trabzonspor ne kadar teklif etti? Trabzonspor hangi oyuncusunu satmayı planlıyor? Takımın iskeleti hangi transferle yeniden şekillenecek? Hepsi Muhabir Masası’nda derinlemesine değerlendirildi.

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İşte sohbetten satır başları: