Muhabir Masası’nda gündem Trabzonspor! Novak neden ayrıldı? Sosa kalacak mı?

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Skor editörü Ümit Genç, Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen’in moderatörlüğünde Trabzonspor’un gündemini aktardı. Novak ve Sosa’ya Trabzonspor ne kadar teklif etti? Trabzonspor hangi oyuncusunu satmayı planlıyor? Takımın iskeleti hangi transferle yeniden şekillenecek? Hepsi Muhabir Masası’nda derinlemesine değerlendirildi.
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İşte sohbetten satır başları:
- Sörloth’tan beklenenin çok üzerinde bir verim alınınca bir Norveçli’ye daha yöneldi Trabzonspor. Anders Trondsen, Sörloth’un tavsiyesiyle geçen yılın devre arasında izlenmeye başlanmıştı. Devre arasında gelecekti olmadı, devre arasına kaldı. Sörloth’un çocukluk arkadaşı.
- Şampiyonluğun kaçmasından ve Avrupa yasağından sonra kadro iskeleti değişecek. Orta daha ve savunma kurgusu değişecek. Campi, Hosseini ve De Costa’dan istenilen verim alınmadı. Hüseyin kalacak yerli olarak. Gideceklerin durumuna göre 1 yerli 2 de yabancı stoper düşünülüyor.
- Novak’ın gidişinden sonra Trabzonspor 2 sol bek transferi istiyor. Marlon alındı, bir tane daha bekliyoruz. Bir ihtimal kampta gençlerden biri de denenebilir.
- Novak geçen sene 700 bin Euro’ya oynuyordu. Bu sezon 900 bin euro teklif edildi. Kabul etmedi çünkü çok piyasa yaptı attığı gollerle. Trabzon kanadından aldığım bilgilere göre Fenerbahçe’den 1 milyon 650 bin Euro’ya imza attı. 1 milyon imza parası da aldığı söyleniyor.
- Yönetim maaş olarak 1 milyon Euro’nun üstüne çıkmayacak bu yıl da. Trabzonspor’dan 6 ila 8 transfer bekleniyor.
- Sosa Trabzonspor’un 1+1 yıllık teklifine sıcak bakmadı. Yönetimin 1 yıldan sonra teknik ekibe dahil etme gibi bir arzusu da vardı. Ama en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Kendisi şu an Ibiza’da tatilde, menajeri İstanbul’da görüşmeleri yürütüyor. Fenerbahçe’nin en yüksek teklifi verdiğini biliyoruz. Bana göre yüzde 80 Trabzonspor’a veda edecek. Galatasaray’ın da bir ilgisi var. Trabzonspor’un teklifi 1,5 milyon Euro’ydu. Diğer takımlar devreye girince son teklif 1 milyon 750 bin Euro’ya çıktı.
- Uğurcan’a Sheffield United’ın teklifi var. Resmi görüşmelerin sürdüğü tek kulüp. Trabzonspor’un beklentisi 20 milyon Euro’nun üzerinde bir gelir sağlamak. En büyük beklenti de sonraki satıştan yüzde 15’lik pay almak. Erce’nin 1 numara olması bekleniyor.