Türkiye’de kadına şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam ederken… Bir de İstanbul Sözleşmesi tartışılırken… Spiker dostumuz Melih Şendil sporun gündemine yeni madde ekledi şu sözlerle:

“Kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da erkek oyunu.”

Bu ifadelere tepki gösterilmesi doğal ama özellikle Türkiye'deki kadın sporculara veya spor medyasındaki kadınlara sormak gerekiyor:

Vücuduyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterip sporu bırakan olimpik jimnastikçimize saldıranlara veya cinsel saldırı suçundan hapis cezası almasına rağmen kariyerine devam eden basketbolcumuza neden tepki göstermediniz?

BBC de kadın sporcularla ilgili bir araştırma yayımladı. 39 branştan 1.068 elit sporcunun katıldığı anketten çıkan sonuç, durumun Büyük Britanya'da ne kadar vahim olduğunu gösteriyor:

– %86'sı yılda 30 bin Sterlin'den daha az kazanıyor. Bu rakam, Büyük Britanya'daki kişi başı ortalama yıllık milli gelirin (30.629 £) altında.

– %4'ü kariyerinin engellenmemesi için kürtaj yaptırmış.

– %60'ı regl döneminde performansı düştüğü için yarışma/maç/ idman kaçırmış. %40'ı bu dönemi antrenörlerine anlatma konusunda kendisini rahat hissetmiyor.

– %20'si ırkçılığa, %65'i cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmış.

– %30'u sosyal medyada troller tarafından saldırıya uğramış.

– %85'i medyanın kadın sporculara destek ve değer vermediğini düşünüyor.

Anladığım şu: Pasaport, ırk, dil, din fark etmiyor. Kadın sporcuların işi her ülkede zor.