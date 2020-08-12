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Sözcü

İstifası istenen ikinci başkan görevi bıraktı

Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulunun istifasını istediği ikinci başkan Selim Pilten, görevinden ayrıldığını açıkladı.

11:20 -
Haberler Futbol
İstifası istenen ikinci başkan görevi bıraktı

Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu önceki gün ikinci başkan Selim Pilten'in durumu için toplandı.

Toplantıdan oy birliğiyle yeni dönemde yönetimde olmaması kararı çıkan Pilten, durumun iletilmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da Pilten'in yerine kulüp ikinci başkanlık görevine kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Selim Pilten'in bu görevinden istifa etmesiyle ilgili açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Yönetim kurulu olarak önceki gün ikinci başkan Selim Pilten'in durumu için toplandık ve toplantıdan oy birliğiyle yeni dönemde yönetimde olmaması kararı çıktı. Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik” diye konuştu.

yeni malatyaspor
Son güncelleme: 13:11 12.08.2020