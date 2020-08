Hasan Kartal: Düşen takımlar daha az pay almalılar

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemi nedeniyle liglerin askıya alındığı dönemde maçların oynanmasını hiç istemediklerini dile getiren Kartal, “Biz hastalık nedeniyle maçların oynanmamasından yana olduğumuzu o zaman da belirtmiştik, sonrasında da belirtmiştik. Adil bir şekilde yarışma olmayacağını söyledik. Ama federasyonumuzun vermiş olduğu karara uymak kaydıyla ligleri bitirdik. Tatsız tutsuz oldu. Seyirci yok ve o havayı yakalayamıyorsun. Futbol yalnız başına oynanan bir oyun değil. O zevki alamadık ama neticede bitirdik ve ligde de kaldık çok şükür. Çok büyük sıkıntılar yaşamamıza rağmen, çok büyük sakatlıklara rağmen, eksik kadromuzun olmasına rağmen, biz bu çocuklarla çok şükür ligde kaldık ”dedi.

“RİZE’NİN AYRI BİR DEĞERLENDİRİLMESİ VAR”‘

Küme düşmenin kaldırılması sonrası Süper Lig’in gelecek sezon 21 takımla oynanacak olmasını değerlendiren Hasan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Acaba Rizespor küme düşseydi, küme düşme kalkar mıydı? Bir de o açıdan bakıyorum, Rize’nin ayrı bir değerlendirilmesi var. Rizespor düşseydi belki de ligden düşme kalkmayabilirdi.”

“KALP KIRMAMAKTA FAYDA VAR”

Pandemi döneminde oynanan maçlar süresince kimsenin kalbini kırmadığını zannettiğini kaydeden Kartal, “Maçlar süresinde kimsenin kalbini kırdığımı zannetmiyorum. Pandemi döneminde kimsenin kalbini kırmadım ve kırmamak için çok dikkat ederim. Kalp kırmamakta da fayda var diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

”KÜME DÜŞEN TAKIMLAR PASTADAN DAHA AZ PAY ALMALILAR”

Süper Lig’in 21 takıma çıkarılması ve pastanın ortaklarının artması sorusuna ise başkan Kartal, “Düşmenin kalkmasını söylediğim zaman bile gelir dağılımında da düşecek kulüplerin gelirlerden daha az faydalanması gerektiğini söylüyordum. Düşen kulüplerin pastadan daha az faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar kusura bakmasınlar ve kızmasınlar ama işin doğrusu bu” dedi.

”BU ŞARTLAR ALTINDA SPORCU BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Transfer döneminin bu sezon çok zorlu olduğuna dikkat çeken Çaykur Rizespor Başkanı, “Pandemi nedeniyle yurt dışında futbolcu izleme şansımız olmadı. Yurt içinde olan sporcularla bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bu şartlar altında da sporcu bulmakta zorlanıyorsunuz. Bu dönem içerisindeki transferlerin çok zor olacağı düşüncesindeyim. Transfer ekibimiz çalışmaya başladı. Elimizden geldiğince çok iyi bir takım kurup yeni sezonda başarılı olmak için uğraşıyoruz. Bizim kulüp olarak belirtilen limitlerde bir problemimiz yoktur. Belirlenen limit bize yetiyor. Bu şartlar çerçevesinde biz transferlerimizi yapıyoruz. Takımımız Erzurum’da kampa başladı. İnşallah bu sezon seyirci de olur ve güzel bir futbol sezonuna başlarız” diye konuştu.

“TRANSFERDE 10-15 MİLYON EURO HARCARIZ”

“Rizespor’un genel durumuna baktığımız zaman sıkıntılı bir bütçesi, dönmeyecek bir bütçesi veya sıkışan bütçesi yok” diyen Kartal, “Önümüzdeki transferlerle beraber zannediyorum 10-15 milyon Euro civarında bir transferimiz olur. Tahminen 100-120 milyon civarında bir bedel olur. Rizespor hem federasyon gelirlerinden, hem de sponsorluk gelirleriyle karşılar diye düşünüyorum. Kulüp olarak geriye dönük herhangi bir borcumuz yok bizim” açıklamasını yaptı.

“BORÇLARDAN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARI SORUMLU OLACAK”

Düzgün yönetilmeyen her takım açısından çok büyük bir tehlike olduğunu dile getiren başkan Kartal, “Bu sistem düzelmediği sürece de ileriye doğru devam edecektir” diyerek şunları söyledi: “Örnek Rizespor, ben her şeye başkan olarak çok dikkat ediyorum. Öncelikle ekonomiyi takip ediyorum ve iyi olması için elimden geleni yapıyorum. Peki, ben ekonomiyi belli bir şekilde iyi götürdüm ve ben başkanlığı bıraktım. Benden sonra gelen bir vatandaş, bir başkan bu külübü borçlandırırsa, bu külübü sıkıntıya sokarsa bir yaptırım olmadığı sürece bu kulüplerin gidişatı düzgün olmaz. Ben her yerde vurguluyorum, yıllardan beri Etimesgutspor’a bunu koydum. Borçlardan başkan ve yönetim kurulları sorumlu olacak. Diyorlar ki zaten borç yükü ağır kulüplerde. Tamam mevcut borçların üzerine koyacağın borçlardan sorumlu olsun. Başkan ve yönetim kurulu borçlardan sorumlu olmadıkları sürece külüplerin her zaman ekonomileri bozulabilir. Ekonomisi çok iyi olan kulüpler de bozulabilir. Yarın Rizespor da bozulabilir. Bugün gayet güzel bir ekonomi ile götürüyorsunuz. Ama yarın bir başkanın gelip bozmayacağını, bozulmayacağını nereden biliyorsunuz? Onun için bir an önce kulüplerle ilgili yasanın çıkması gerekiyor. Borçlardan başkan ve yönetim kurulunun sorumlu olması lazım. Akıllı düşünen başkanlar kendileri de koyabilir. Biz Etimesgutspor’a bunu koyduk. İnşallah becerebilirsem Rizespor’a da koyabilirim ben. Bence en güzeli kulüpler yasasının çıkması ve borçlardan başkan ile yönetim kurullarının sorumlu olduğu maddesinin konmasıdır.”

“ELEŞTİRİLECEK YER MECBUREN TFF”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) başkanlar tarafından sürekli eleştirilmesi sorusuna ise başkan Kartal, “Eleştirilecek yer neresi, mecburen TFF. Çünkü Türk sporunu kim yönetiyor, TFF yönetiyor. Neticede yanlışı, doğrusu hepsi oradan geçiyor. Tabii ki eleştirmek çok doğal. Çünkü işi onlar yapıyor ve işi yapan eleştirilir. Neticede federasyonumuzu biz seçiyoruz. Biz o insanları oraya getirdik. Diyemeyiz ki, kardeşim yahu bunlar nereden geldi, havadan gelmedi ki, bizim getirdiğimiz bir federasyon ve onları da yapıcı yönde eleştirmek her zaman doğrudur. Biz Kulüpler Birliği ve federasyon başkanımız tamamen çatışma halinde değiliz. En azından biz kulüp olarak öyle değiliz. Birçok karar alınıyor ama bazı kulüpler bazı kararları kabullenmiyor ve ters geliyor. Bunlar olabilir ve doğaldır. Yayıncı kuruluş konusunda fikir ayrılığı gözüküyor olabilir ama onda da Kulüpler Birliği, TFF ile olan bazı toplantılarda birlikte hareket ediyorlar. Sonuca beraber gitmeye çalışıyorlar. Bir dayanışma var ama tabii ki Kulüpler Birliği bu işe karşı çıkacak, bayağı bir zararı var Kulüpler Birliği’ndeki kulüplerin. İnsanlar bir sıkıntı yaşadığı için ister istemez daha çok serzenişte bulunuyor. Bunu çözmek için de federasyonla birlikte hareket ediyorlar. İnşallah yayıncı kuruluşla da anlaşırlar ve güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

“KULÜP BAŞKANLARININ SÜRESİ 3 YIL OLMALI”

Hasan Kartal, ne kadar daha başkanlık yapacak sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bana göre bir başkan 3 yıl görev yapmalıdır. İlk geldiğinizde farklı bir şekilde geliyorsunuz. Bir şeyler yapmak için geliyorsunuz. İkinci yılda bir şeyler yapıyorsunuz ve üçüncü yılda ise artık yavaş yavaş bana göre biraz daha duraklama dönemine giriyorsunuz. Onun için daha çok bu işi seven, atılımcı ve yenilikçi birilerinin arkadan gelmesi çok daha iyi olur. Üç sene bence çok çok iyi ama tabii ki bizde ne olur bilemiyorum.”