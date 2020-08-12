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Halil Yazıcıoğlu o iddiayı yalanladı!

Beşiktaş'tan ayrıldığı iddia edilen ve 7 yıldır kulüpte görev yapan Halil Yazıcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevine devam ettiğini belirtti.

11:35 -
Haberler Beşiktaş
Halil Yazıcıoğlu o iddiayı yalanladı!

Beşiktaş Kulübü’nde takım menajerliği ve tercümanlık görevi yapan Halil Yazıcıoğlu’nun hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. 12 dil bilen Yazıcıoğlu, 2013 yılından bu yana siyah-beyazlı takımda görev yapıyor.

Halil Yazıcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Futbol A takımımız bünyesindeki görevime takım menajeri olarak devam ediyorum. Kulüpten ayrılmam gibi bir durum söz konusu değil. Saygılarımla” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı!

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