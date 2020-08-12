Giannis Antetokounmpo’dan Moritz Wagner’e kafa

NBA’de dün gece oynanan maçlarda Milwaukee Bucks, Washington Wizards’ı 126-113’lük skorla mağlup etti. Maça ise Bucks’ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun attığı kafa damga vurdu.

İki Doğu Konferansı takımının karşı karşıya geldiği maç, sıralama anlamında önem arz etmiyordu. Bucks Doğu liderliğini garantilemişken, Wizards’ın playoff dışında kaldığı kesinleşmişti.

Maçın ikinci çeyreğinde tam saha koştuktan sonra potaya yönelen Antetokounmpo’nun karşısına çıkan Moritz Wagner, doğru pozisyon alarak rakibinin hücum faul yapmasını sağladı.

Ancak saniyeler sonrasında ikili arasındaki gerginlik alevlendi. Oyuncuların birbirlerine doğru yürüdükleri sırada sezonun MVP ödülünün en büyük adayı Antetokounmpo, rakibi Wagner’e kafa attı. Nijerya asıllı Yunan oyuncu, yalnızca 10 dakika sahada kaldıktan sonra yaptığı hareket sebebiyle hakemler tarafından maçtan ihraç edildi.

Giannis headbutted Mo Wagner and got ejected pic.twitter.com/vmRJuKqF5v — ESPN (@espn) August 12, 2020

23 yaşındaki Alman Wagner, maça bir sorun yaşamadan devam etti. Antetokounmpo’nun hareketi, birçoklarına Zinedine Zidane’ın Marco Materazzi’ye attığı kafayı hatırlattı.

Antetokounmpo maçı 12 sayı, 9 ribaund ile tamamladı. Yıldız oyuncusundan mahrum kalan Bucks, maçı yine de rahatlıkla kazanmayı başardı.

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