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Giannis Antetokounmpo’dan Moritz Wagner’e kafa

Milwaukee Bucks'ın Washington Wizards'ı kolay geçtiği maçta Giannis Antetokounmpo'nun attığı kafa gündem oldu. Bir pozisyon sonrası çıkan gerginlikte Moritz Wagner'e kafa atan Yunan oyuncu, maçtan ihraç edildi.

SKOR DIŞ HABER
18:44 -
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Giannis Antetokounmpo’dan Moritz Wagner’e kafa

NBA’de dün gece oynanan maçlarda Milwaukee Bucks, Washington Wizards’ı 126-113’lük skorla mağlup etti. Maça ise Bucks’ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun attığı kafa damga vurdu.

İki Doğu Konferansı takımının karşı karşıya geldiği maç, sıralama anlamında önem arz etmiyordu. Bucks Doğu liderliğini garantilemişken, Wizards’ın playoff dışında kaldığı kesinleşmişti.

Maçın ikinci çeyreğinde tam saha koştuktan sonra potaya yönelen Antetokounmpo’nun karşısına çıkan Moritz Wagner, doğru pozisyon alarak rakibinin hücum faul yapmasını sağladı.

Ancak saniyeler sonrasında ikili arasındaki gerginlik alevlendi. Oyuncuların birbirlerine doğru yürüdükleri sırada sezonun MVP ödülünün en büyük adayı Antetokounmpo, rakibi Wagner’e kafa attı. Nijerya asıllı Yunan oyuncu, yalnızca 10 dakika sahada kaldıktan sonra yaptığı hareket sebebiyle hakemler tarafından maçtan ihraç edildi.

23 yaşındaki Alman Wagner, maça bir sorun yaşamadan devam etti. Antetokounmpo’nun hareketi, birçoklarına Zinedine Zidane’ın Marco Materazzi’ye attığı kafayı hatırlattı.

Antetokounmpo maçı 12 sayı, 9 ribaund ile tamamladı. Yıldız oyuncusundan mahrum kalan Bucks, maçı yine de rahatlıkla kazanmayı başardı.

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Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks Moritz Wagner NBA Washington Wizards
Son güncelleme: 18:49 12.08.2020