Galatasaray, Emre Kılınç transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları…

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklama şöyle:

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti.

Yeni transferimiz Emre Kılınç evimizde! pic.twitter.com/HSjxHYvw2u — Türk Telekom Stadı (@Galatasaray_TTA) August 12, 2020

“BU BİR KARAKTER MESELESİ”

İmzanın ardından Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Emre Kılınç transferi ile ilgili Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalar yaptı.

Başkan Mustafa Cengiz, “Emre Kılınç bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: “BAŞKALARI GİBİ SÖZÜNDE DURMASAYDI…”

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, “Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Emre sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi… ‘Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray'a yapar mıyım?' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir” şeklinde konuştu.

EMRE KILINÇ’IN KARİYERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, Sivasspor ile geçtiğimiz sezon 31 resmi karşılaşmada görev aldı ve 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Galatasaray ile daha önce Boluspor'da oynarken yolları kesişen fakat o dönem transferi olmayan Emre Kılınç artık sarı-kırmızılı forma ile mücadele edecek. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Sakarya Akademikspor’da başlayan Emre Kılınç, 2009’da Bolupor’a transfer oldu ve 2010’da profesyonel sözleşme imzaladı. 2017 ocak ayında Sivasspor’a transfer olan Emre, TFF 1. Lig'de olan kırmızı-beyazlılar ile Süper Lig'e yükselen kadroda yer aldı. Sivas'ta gösterdiği başarılı sezonlarla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım ayrıldı.

Sivasspor ile 2019-2020 sezonunda 28 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 resmi müsabakaya çıkan Emre Kılınç, 9 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sivasspor ile 3.5 sezonda 119 karşılaşmada görev alan Emre, 24 kez gol sevinci yaşarken, 29 kez de gol pası veren isim oldu. Başarılı orta saha oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nda da 2 kez forma giydi.