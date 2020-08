Fantasy Premier Lig birincisi yaptığı yorum sonrası diskalifiye edildi

Tüm dünyada milyonlarca insanın oynadığı Fantasy Premier Lig’de sezon sona erdi. Topladığı puanlarla birinci olan Aleksandar Antonov, şampiyonluğunun sevincini yaşayamadan diskalifiye edilme şokunu yaşadı. Fantasy Premier Lig sistem yöneticileri, Aleksandar Antonov’un yaptığı bir yorum nedeniyle oyundan çıkarıldığını duyurdu.

Aleksandar Antonov’un arkadaşları ile özel konuşmasında yaptığı bir yorumun, diskalifiye olmasına neden olduğu öğrenildi. Yorumun ne olduğu belirtilmezken, Aleksandar Antonov’un oyundan atılma nedeninin, Manchester City’nin kanat oyuncusu Raheem Sterling ile ilgili kurduğu bir cümle olduğu iddia edildi.

Sosyal medya hesabından oyundan çıkarılması hakkında bir paylaşımda bulunan Aleksandar Antonov “Şunu belirtmek isterim ki ben ırkçı değilim. Tüm söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın” yazdı. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Aleksandar Antonov, şu ifadeleri kullandı:

“Fantasy Premier Lig tarafından iki sayfa halinde neden oyundan atıldığım açıklandı. Kararlarına saygı duyuyorum. Kesinlikle futbolcuyu incitecek bir yorumda bulunmadım. Arkadaşlarımla yaptığı özel yazışmalarda ettiğim bir cümleydi sadece… Dil ve kültür farkı nedeniyle yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Her futbolseverin maç izlerken yaptığı yorumların bir benzeriydi.”

Antonov’un oyundan atılmasının ardından birinci Joshua Bull oldu. Fantasy Premier Lig’in resmi Twitter hesabı, yeni şampiyonu bir paylaşımla duyurdu.

Following end of season checks, final standings have been updated. We can confirm that Joshua Bull is the official 2019/20 #FPL champion.

Congratulations @JoshuaABull pic.twitter.com/KsRO8yIi9W

— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) August 11, 2020