Milli futbolcu Enes Ünal Getafe’ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Real Valladolid’te kiralık olarak geçiren Enes, Villarreal’e geri dönmüştü.

Getafe’den yapılan açıklamaya göre İspanyol kulübü Enes Ünal’ı bonservisiyle satın alarak oyuncuyla 5 senelik sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki Enes, Bursaspor’un ardından Manchester City’ye transfer olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Milli oyuncu, İngiliz kulübünden Hollanda’nın Twente takımına kiralık olarak gittiği sezonda attığı sansasyonel gollerle ilgi toplamış ve ardından İspanya’ya transfer olmuştu. Getafe, sezonun ilk transferi olarak açıkladığı Enes’i bu video ile tanıttı: