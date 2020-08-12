Emre Kılınç kimdir? Emre Kılınç kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, Sivasspor’dan Emre Kılınç’ı renklerine bağladı. Emre Kılınç’ın Galatasaray’a transferi sonrasında genç futbolcunun hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Emre Kılınç hakkında merak edilenler…

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Emre Kılınç 23 Ağustos 1994 Sakarya doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da oynamaktadır.

Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor’a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giymiştir. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

GALATASARAY’DAN EMRE KILINÇ AÇIKLAMASI

Galatasaray Futbol Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Kılınç’ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya’da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor’a transfer oldu.

Sivasspor’da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019’da ilk kez A Milli formayı giydi.

İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Emre Kılınç’a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz.