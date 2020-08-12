Denizlispor’da kaleye iki aday

Corona virüsü pandemisi arasında Adam Stachowiak’ın sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak ayrıldığı Denizlispor’da yönetim, Cenk Gönen ve Serkan Kırıntılı’ya kanca attı.

Denizli’de daha önce Süper Lig deneyimi yaşayan 32 yaşındaki Cenk, 2010-11 sezonunda kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli kazandırıp Beşiktaş’a transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi siyah-beyazlıların ardından uzun yıllar Galatasaray ve Malaga’da görev yaptıktan sonra, geçen sezonun ikinci yarısını Aytemiz Alanyaspor’da geçirip serbest kaldı.

Serkan Kırıntılı ise Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’un ardından son 5 yılda İttifak Holding Konyaspor’da oynadı. 35 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin sürdüğü Konya temsilcisinden ayrılacağı öğrenildi. Denizli, iki tecrübeli isimden birine kaleyi emanet etmeyi planlıyor.

Yönetimin iç transferde prensipte anlaşma sağlanan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega’yla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.