İngiltere Premier Lig ile FA Cup galibini karşı karşıya getiren Community Shield, 29 Ağustos’ta oynanacak.

İngiltere Futbol Federasyonu’ndan (FA) yapılan açıklamada, kadın ve erkek futbolu için arka arkaya yapılacak iki Community Shield müsabakasının oynanacağı açıklandı.

Kadınlar futbolunun Community Shield’ı 2008 senesinden bu yana ilk kez düzenlenecek. Wembley Stadyumu’nda oynanacak ve lig şampiyonu Chelsea ile kupa şampiyonu Manchester City’yi karşı karşıya getirecek maçın hemen ardından erkekler müsabakası başlayacak. Bu müsabaka ise lig şampiyonu Liverpool ile kupa şampiyonu Arsenal arasında oynanacak.

İki maç da seyircisiz oynanacak. Yapılan açıklamada federasyon başkanı Mark Bullingham, ilk kez birlikte düzenlenecek kadın ve erkekler Community Shield müsabakaları için heyecanlı olduğunu belirtti.

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