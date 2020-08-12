Aykut Kocaman: Bana teklifte bulunan kulüpler oldu

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’u çalıştıran Aykut Kocaman´ın adı çok sayıda kulüp ile anılırken, başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti.

Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, DHA´ya yaptığı açıklamada, “Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım” dedi.