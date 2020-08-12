Athletic Bilbao’da 6 pozitif vaka

Athletic Bilbao Kulübü, oyuncu ve teknik ekibe yapılan testler sonucu 6 pozitif vakaya rastlandığı ve kişilerin evinde karantinaya girdiğini açıkladı.

Resultados de las pruebas PCR realizadas a jugadores y personal relacionado con el primer equipo. #AthleticClub https://t.co/H8vXjn1Bhc — Athletic Club (@AthleticClub) August 12, 2020

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Sezon öncesi hazırlıklara başlamadan önce tüm oyuncular ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı. Yapılan testler sonucu 6 pozitif sonuç görüldü. İlgili sağlık yetkililerine derhal haber verildi. Pozitif vakalar kendi evlerinde karantina altına alındı ve önümüzdeki hafta tekrar teste tabii tutulacak.

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LaLiga tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, ilki perşembe akşamı planlanan idman bireysel egzersizlerle başlayacak. Protokole uygun olarak, testi negatif çıkanlar cuma günü tekrar testten geçirilecek.”