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Sözcü

Athletic Bilbao’da 6 pozitif vaka

İspanya La Liga ekibi Athletic Bilbao'da bugün yapılan corona virüsü testi sonrası 6 pozitif vaka tespit edildi. Barcelona da gün içerisinde 1 futbolcusunun coronaya yakalandığını duyurmuştu.

15:50 -
Haberler Futbol
Athletic Bilbao’da 6 pozitif vaka

Athletic Bilbao Kulübü, oyuncu ve teknik ekibe yapılan testler sonucu 6 pozitif vakaya rastlandığı ve kişilerin evinde karantinaya girdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Sezon öncesi hazırlıklara başlamadan önce tüm oyuncular ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı. Yapılan testler sonucu 6 pozitif sonuç görüldü. İlgili sağlık yetkililerine derhal haber verildi. Pozitif vakalar kendi evlerinde karantina altına alındı ve önümüzdeki hafta tekrar teste tabii tutulacak.

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LaLiga tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, ilki perşembe akşamı planlanan idman bireysel egzersizlerle başlayacak. Protokole uygun olarak, testi negatif çıkanlar cuma günü tekrar testten geçirilecek.”

Athletic Bilbao Corona ispanya la liga