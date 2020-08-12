Atalanta PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Futbolseveleri ekrana kilitleyecek Atalanta PSG maçı için artık dakikalar kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile Paris Saint Germain, Portekiz’deki Işık Stadyumu’nda karşılaşacak. İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri…
ATALANTA PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile PSG karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’da başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, Gosens, De Roon, Freuler, Pasalic, Gomez, Zapata.
PSG: Navas, Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat, Marquinhos, Gueye, Herrera, Sarabia, Neymar, Icardi.