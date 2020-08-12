SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Ankaragücü’nde corona virüsü şoku!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde corona virüs şoku yaşanıyor. Kulüpte çalışan bir personelde corona virüs çıktı.

22:43 -
Haberler Ankaragücü
Ankaragücü’nde corona virüsü şoku!

Yeni sezon hazırlıklarına Beştepe Tesisleri’nde başlayan MKE Ankaragücü'nde, bir çalışanda corona virüse rastlandı.

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan corona virüs (Covid-19) taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ankaragücü Corona
Son güncelleme: 22:44 12.08.2020