Ali Koç’tan Mustafa Cengiz ve Nihat Özdemir’e yaylım ateşi! Mert Hakan ve Jose Sosa…

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in ‘Türk futbolunun kıblesi Galatasaray’dır” sözlerine ve sarı lacivertli kulübe yönelttiği eleştirilere yanıt veren Koç, transferlerle ilgili de açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşanan harcama limiti konusuna da değinen Ali Koç, “Nihat Bey ‘Yok efendim ben olsam Bankalar Birliği anlaşmasını imzalarım’ demiş. Kendi şirketlerinin borçlarını hazine garantili imzalıyor. Hazine garantili borçları ben de imzalarım” dedi.

“MUSTAFA CENGİZ SAĞLIĞINA KAVUŞURSA…”

Cengiz’in açıklamaları hakkında konuşan Koç, “Türk futbolunun ya da genel bir şeyin kıblesi olmak iyi bir şey ama bu kadar kötü durumdaki Türk futbolunun kıblesi olmak övünülecek bir şey değil. Ben Mustafa Cengiz’e, ‘Başkanım siz sağlığınıza kavuşun, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim’ dedim, sözlerimin de arkasındayım” dedi.

“MERT HAKAN 10 HAZİRAN’A KADAR SÖZÜM VAR DEDİ”

Mert Hakan Yandaş transferiyle ilgili tartışmalara değinen Koç, “Futbolcu transferinde etik olmayan tek şey vardır. Mukavelesi olan futbolcuyu, kulübün haberi olmadan arkadan dolaşıp almak. Mert Hakan’da böyle bir durum yok, sözleşmesi bitiyordu. Mert Hakan’la telefonda konuştum, net bir duruş sergiledi. ‘Benim sözüm var 10 Haziran’a kadar tutmak zorundayım, belli şartlarda anlaştık, karşı taraf sözünü tutmazsa konuşuruz’ dedi. Nitekim öyle oldu. Çocukcağız da bir kez arkasına dönüp bakmadı. Türk futbolunda yöneticilerin şöyle tavırları var. Bir oyuncuyu transfer edemeyince suçlamalar başlıyor. Oyuncunun karakteri tartışılıyor. Yok daha fazla para almış. Bizim transferlerimiz, daha evvel konuşmuş olduğu şartlardan daha makul” yorumunda bulundu.

“BÖYLE KARAKTERLİ OYUNCUYU TRANSFER ETTİĞİMİZ İÇİN…”

İşte Ali Koç’un açıklamalarından satır başları:

“Anladığım Vedat’tan sonra çok istenen bir futbolcunun kaptırılması sıkıntı yaratmış. Biz şu dönemde bu polemiklere ihtiyacımız yok ama cevap vermek durumundayım. Baskı altındayız. Orada sanki baskı biraz daha fazla. Yarın bir gün bizim ilgilendiğimiz birini başka takım alabilir. İşin doğasında var. Ne ilk, ne son. Biz Mart’tan sonra ilk teması yaptık. 10 Haziran’a kadar görüşemem dedi, olmadı ki bize döndü. Böyle karakterli oyuncuyu transfer ettiğimiz için mutluyuz.”

“JOSE SOSA İLE İLGİLİ…”

“Transferler devam edecek ihtiyacımız var. Hem içeri gelecekler, hem dışarı gidecekler. Önemli olan 2 senede sağladığımız olan maaş bütçelerindeki düşüşü devam ettirebilmek. Önemli olan bu. Transferlerle ilgili konuşmam. Jose Sosa ile ilgili bana getirilen bir öneri yok. Gelirse de bakarız. Sınırlı olan cephanemizi çok iyi kullanmak zorundayız. Kuvvetlendirmemiz gereken mevkiler var, yapacağız. Manevra alanı sınırlı, bazen seçimler yapmak zorundasınız.”

“KÖŞEYE SIKIŞTIRILDIK”

“Köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz. 64’ten 18’e inmek söz konusu bile değil. Böyle yaptığınız zaman. Ben federasyona gidip diyeceğim ki 4 hafta içinde Levent’te binaya taşın, Mercedes’leri bırakın bisikletle işe gidin. Hiçbir farkı yok.”

“HAZİNE GARANTİLİ BORÇLARI BEN DE İMZALARIM”

“Bugün Fenerbahçe’ye yapılan muamele, hiçbir şekilde gerçekçi değil, uygulanabilir değil. Nihat Bey ‘yok efendim ben olsam Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalarım’ demiş. Kendi şirketlerinin borçlarını hazine garantili imzalıyor. Hazine garantili borçları ben de imzalarım. Sen daha 2010-11 şampiyonunun kim olduğunu söyleyemiyorsun. Bugün sana yaptırım uygulamazlar diğerine uygularlar. Ben aptal mıyım 250 milyon almak varken geri çevireyim. Yapamıyorsak bir nedeni var. Bunları sıralayınca ‘haklısınız’ deniyor. İnşallah orta yolu bulucaz.”