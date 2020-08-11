Yeni Malatyaspor Christian Cueva transferini açıkladı!

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor ses getirecek bir transfere imza attı.
Yeni kişi eklendi pic.twitter.com/2keK3z7G5Y
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 11, 2020
Gün içerisinde “çilek” paylaşımı yaparak transferi haber veren Yeni Malatyaspor, Brezilya takımlarından Santos’ta forma giyen Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.
Peru Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki “10 numara”, kiralık olarak Malatya’ya imza atacak.
Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Cueva 39 gol atıp 41 asist yaptı.
Malatyaspor transferi bu video ile duyurdu.
Kulubümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. #AilemizeHoşgeldin pic.twitter.com/Yb7g9SGZkN
— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) August 11, 2020