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Sözcü

Yeni Malatyaspor Christian Cueva transferini açıkladı!

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Christian Cueva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

21:51 -
Haberler Futbol
Yeni Malatyaspor Christian Cueva transferini açıkladı!

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor ses getirecek bir transfere imza attı.

Gün içerisinde “çilek” paylaşımı yaparak transferi haber veren Yeni Malatyaspor, Brezilya takımlarından Santos’ta forma giyen Christian Cueva ile prensip anlaşmasına vardı.

Peru Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki “10 numara”, kiralık olarak Malatya’ya imza atacak.

Kariyeri boyunca 293 maça çıkan Cueva 39 gol atıp 41 asist yaptı.

Malatyaspor transferi bu video ile duyurdu.

Christian Cueva yeni malatyaspor