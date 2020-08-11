Yekta Kurtuluş’un Antalyaspor serüveni sona erdi

2016 yılından beri Antalyaspor’da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, sözleşmesi sona erince serbest kaldı. Süper Lig ekibi Antalyaspor ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Antalyaspor’un yaptığı açıklamada, “4,5 yıl boyunca, formamızı Süper Lig’de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş” ifadelerine yer verildi.

İşte Antalyaspor’un açıklaması: