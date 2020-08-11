SON DAKİKA Hatayspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

PTT 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Hatayspor, teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırma kararı almıştı. Hatayspor, Mehmet Altıparmak’ın yerine teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan’ı getirdi.

Ömer Erdoğan, Hatayspor ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Hatayspor’un, kamp yaptığı Erzurum'da düzenlenen imza törenine kulüp Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ve Sportif Direktörü Fatih Kavlak katıldı.

Hayatspor, resmi Twitter hesabından Ömer Erdoğan ile anlaşıldığını “Yeni yuvana hoş geldin” diyerek duyurdu.