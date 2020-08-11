SON DAKİKA | Galatasaray Oğulcan Çağlayan transferini duyurdu!

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, resmen Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray, KAP’ yaptığı açıklama ile Oğulcan Çağlayan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp, başarılı hücum oyuncusuna ilk sezon için 3 milyon 750 bin TL, ikinci sezon için 4 milyon 250 bin TL, üçüncü sezon için 4 milyon 750 bin TL ve dördüncü sezon için 5 milyon 250 milyon TL garanti ücret ödeyecek.

“BİZ SÖZ VERDİĞİMİZ ZAMAN TUTARIZ”

Başkan Mustafa Cengiz’in de katıldığı imza töreniyle 4 yıllık sözleşmeye imza atan Oğulcan Çağlayan, sarı kırmızılı camiaya geri döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

“Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum” diyen golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol kat etmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz. Önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde başlayıp, kupaları kaldırıp taraftarımızla birlikte çok güzel, mutlu günler yaşayacağımıza inanıyorum. Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Bu süreçte sözleşme uzatmayacağımı ve önümüzdeki sezon farklı planlarımızın olduğunu Çaykur Rizespor’a dile getirdim. Onlar bana her zaman saygı duyduklarını söylediler ama beklemediğim anda son dakika aksiyon yaptılar. Biz de bunun akabinde karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendileri böyle tercih etti. Ben onlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, hedefledikleri başarılara ulaşırlar.”

MUSTAFA CENGİZ: DOĞRU YERİ, YUVASINI BULDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili şu yorumu yaptı: “Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep´e, sonra döndü Rize´ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray´a hizmet eder. Galatasaray´da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan´dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz.”

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

22 Mart 1996 tarihi Ankara doğumlu olan Oğulcan Çağlayan, kariyerine Osmanlıspor’un altyapısında başladı.

Buradan sırasıyla, Merinosspor ve Bursaspor’a transfer olan Çağlayan, Bursaspor’un alt yaş kategorilerindeki performansıyla sivrilerek, 2014 senesinde Gaziantepspor’a 130 bin Euro karşılığında transfer oldu. Gaziantep ekibinde bir sezon forma giyerek, 365 bin Euro bonservis bedeli ile Kayseri Erciyesspor’un yolunu tutan genç futbolcu, ertesi sezon Kayserispor’a kiralandı.

2016 senesi yaz ayında Çaykur Rizespor’a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 2018-2019 sezonunda Gaziantep FK’da kiralık olarak forma giyerek, geride bıraktığımız sezonu Çaykur Rizespor’da tamamladı.

Hücumda iki kanatta ve forvet mevkilerinde forma giyebilen Oğulcan Çağlayan, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 24 maçta 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Türkiye Milli Takımı’nın U16, U17, U18, U19 ve U21 kategorilerinde forma giyen futbolcumuz, genç yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etti.

Oğulcan Çağlayan’a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz.