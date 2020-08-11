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Sözcü

Şampiyonlar Ligi maçının başlamasına 1 saat kala corona şoku!

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki Linfield-FC Drita karşılaşması, Kosova ekibinde (FC Drita) iki oyuncuda corona çıktığı için maçın başlamasına 1 saat kala ertelendi.

19:31 -
Haberler Futbol
Şampiyonlar Ligi maçının başlamasına 1 saat kala corona şoku!

İsviçre’nin Nyon kentinde oynanan Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda şok bir gelişme yaşandı.

Kuzey İrlanda ekibi Linfield ve Kosova takımı FC Drita arasında oynanması planlanan maç, Kosova ekibindeki iki oyuncuda corona virüsüne rastlanması nedeniyle ertelendi.

Cuma günü yapılan testte bir oyuncuda corona virüsüne rastlanmasına rağmen maçın oynanmasına karar veren UEFA, karşılaşmanın başlamasına 1 saat kala 2 futbolcuda da pozitif sonuç çıkınca maçı erteledi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, corona virüsü pozitif çıkan futbolcunun daha önceki testinin negatif olduğuna değinildi.

FC Drita Linfield