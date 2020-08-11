PAOK Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de sezonu üçüncü tamamlayan ve Trabzonspor'un aldığı ceza sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamaya hak kazanan Beşiktaş, yapılan kurada PAOK ile eşleşti. İşte POAK Beşiktaş maçı ile ilgili son gelişmeler…

PAOK BEŞİKTAŞ NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak. Selanik'te yapılacak karşılaşma 25 ya da 26 Ağustos’ta oynanacak.

PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak mücadelenin BeIN Sports tarafından yayınlanması bekleniyor.

MAÇIN SONUNDA NE OLACAK?

Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Turu geçen takım Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Kaybeden taraf ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna gidecek. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi gruplarına katılması için 2. ve 3. ön eleme turlarının ardından play-off turunda da rakibini elemesi gerekiyor.

Beşiktaş, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).