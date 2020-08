Köln Kulübü cami silüetli formasından rahatsız olan taraftarına ‘Güle Güle’ dedi

Bundesliga ekiplerinden Köln, bu sezon giyeceği formalarını sosyal medya aracılığıyla tanıttı. Alman ekibi bu sezon giyeceği formalarda şehrin silüetini kullanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Köln Merkez Camii detayına da yer verdi.

Köln'ün dünyaca ünlü Dom Katedrali gibi cami silüetinin de formalarda görünmesi, Almanya'daki Türkler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı ancak durumu hoş karşılamayan Alman taraftarlar da oldu.

Köln kulüp üyesi olan Alman bir taraftar, formadaki cami silüetinden rahatsız olduğunu ve kaldırılmaması halinde üyeliğini iptal edeceğine dair bir yazıyı kulübe ulaştırdı. Bu yazıyı sosyal medyadan paylaşan Köln; “Bugün bir üyemiz formadaki cami silüeti sebebiyle üyeliğini iptal etmek istediğini bize iletti. Bu ayrılığı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine diyeceğimiz tek şey ‘Güle Güle’ olacaktır” ifadelerini kullandı.

We received notice from a member who wanted to cancel their membership due to the mosque on our kit.

To that we say: goodbye, and thanks for the idea! #effzeh pic.twitter.com/2y2OHTiz1j

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) August 11, 2020