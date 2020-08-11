Joao Pereira’dan Jose Sosa’ya davet: 17’sinde bekliyorum…’

Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Joao Pereira, sosyal medya hesabından yeni sezona yönelik, ‘yeni sezon, yeni hedefler’ şeklinde paylaşımda bulundu.

Bordo-mavili takım ile sözleşmesi sona eren ve yönetim tarafından yapılan yeni teklife henüz yanıt vermeyen Arjantinli yıldız Jose Sosa da Pereira’nın paylaşımına yorum yazdı. Bunun üzerine Pereira, Sosa’ya “17’sinde seni Trabzon’da bekliyorum” yanıtını verirken, Sosa ise bu davete henüz geri dönüş yapmadı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve kupayı müzesine götürdüğü karşılaşmanın ardından izine çıkan Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları da başlıyor. 17 Ağustos’ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanacak olan bordo-mavililer, pandemi nedeniyle yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek.