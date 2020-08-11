Hayaller ve gerçekler!

FENERBAHÇE ve teknik direktör Erol Bulut ile ilgili haberlere bakıyorum, her şey mükemmel. Futbolcular yeni sisteme alışmış. Bütün oyuncular neşe içinde. Takımda herkes hazır. Samandıra'da müthiş bir uyum var. Eski manşetler, ilk maç sonu böyle atılırdı. Şimdi, ilk antrenman sonrası okuyorum. Bu moda artık eskidi. Taraftar gülerek okuyor bu haberleri. Farkında mısınız?

BEKLENTİLERE GİRİLMESİN

YARDIM kampanyası umarım biraz pansuman olmuştur. Merakım şu yalnız: Transfer operasyonlarında büyük sessizlik var. Alınacak isimler bile tam olarak belli değil. Büyük ekonomik bunalım kulübü bu kadar sarsmışsa, taraftarın yeni sezon için büyük beklentilere girmemesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı varken hamle yapamamak, iktisadi zorluğun en büyük göstergesi.

FİKSTÜR VE NAKLEN YAYIN

VAKA sayısı artıyor. Eylül ayında artış devam ederse yeni önlemler alınacak belki de. Fakat lig başlıyor. Avrupa kupaları var. Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası. TFF lig planlarını, Türkiye Kupası statüsünü bir an önce açıklarsa fena olmaz değil mi? Maçlar tatil edilirse lig bitmez çünkü. En son beIN indirim istemişti kulüplerden. Ne oldu? Mesafe alındı mı? Mesela, TFF 1. Lig maçları yine aynı kanalda mı yayınlanacak? Şifresiz mi izleyeceğiz? Bu soruların cevapları hâlâ belli değil. Ligin başlamasına az kaldı. Bu soruları taraftarlar soruyor.

BALOTELLİ BALONU

HAYIRDIR? Türkiye'ye getirmek isteyenler var galiba dünyanın en sorunlu oyuncusunu. Evinin banyosunda eğlence olsun diye havai fişek patlatan, teknik direktörünün yakasına arkadaşlarının içinde yapışıp sarsan, gittiği pek çok kulüpte kimseyi bulamayınca kendi gölgesiyle sorun yaşayan Balotelli, “Burada pırıl pırıl performans sergileyecek” balonu yine şişirilmeye başladı. Hayırlı olsun!

GÜLE GÜLE KARDEŞİM

1 hafta önce hastane odasından görüntülü konuştum. Moral verdim ona. Gülümsedi, her zaman olduğu gibi. Bir sessizlik yaşadık konuşurken; bir an. Vedaymış meğerse. Çok mücadele etti Emre. Yılmadı, uğraştı. Maalesef amansız hastalık onu aramızdan aldı götürdü. Sevdiğiniz biri için veda satırları yazmak çok zordur. Güle güle kardeşim. Mekânın cennet olsun.

MAKAS AÇILIYOR

ŞAMPIYONLAR Ligi, Avrupa Ligi maçlarını büyük dikkatle izledim. Fizik kondisyon en üst seviyede. İkili mücadelelerde yere düşen yok. Tek top düşüncesi çok çabuk gerçekleştiriliyor. Duran toplarda yeni taktikler var. Pandemi döneminde boş durmamışlar. Çalışmışlar sadece. Çünkü Avrupa futbolunda kısır tartışmalar yok. Ya biz? Onları seyrederken hem imrendim hem üzüldüm.