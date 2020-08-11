Eskişehirspor’da altyapı hareketliliği

Türk futboluna önemli sporcular kazandıran Eskişehirspor, ‘Fabrika’ adını verdiği altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 6-15 yaş grupları için düzenlenen futbol okullarına kaydolan genç sporcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde ilk idmana çıktı. Siyah-Kırmızılı genç sporcular, pandemi nedeniyle alınan geniş tedbirler kapsamında çalıştı.

Öte yandan futbol okuluna kaydolmak isteyen 6-15 yaş grubundaki gençler, velileri ile birlikte sağlık raporu, 1 adet vesikalık fotoğraf ve veli kimlik fotokopisi ile birlikte Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelerek kaydolabilecekler.