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Devin Booker öyle bir basket attı ki… Suns Twitter ismini değiştirdi!

Devin Booker takımını sırtladı ve geri dönen NBA'in en çok konuşulan ismi haline geldi. 23 yaşındaki isim, dün gece attığı inanılmaz basket ile de bunu perçinledi

SKOR DIŞ HABER
09:12 -
Haberler Basketbol
Devin Booker öyle bir basket attı ki… Suns Twitter ismini değiştirdi!

NBA’de Devin Booker fırtınası esiyor. Geri dönen NBA formatına, playoffa katılmak için en az iddialı takımlardan biri olarak başlayan Phoenix Suns, Booker liderliğinde bir mucizeye adım atmaya yaklaştı. NBA yeniden başladıktan sonra 6 maçını da kazanan Suns’da Booker 30.3 sayı ortalamayla oynuyor. Yeni formatta 9’uncu olan takım da 8’inci ile kısa bir seri oynayacak ve playoffu hak edecek takım belli olacak.

Booker dün gece de Oklahoma City Thunder karşısındaki 128-101’lik galibiyetin mimarıydı. 35 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üreten genç oyuncunun orta sahadan attığı basket de günün en çok konuşulan hareketlerinden biri oldu.

Basketin ardından Phoenix Suns’ın resmi Twitter hesabı da, orta sahadaki logodan atılan üçlüğe gönderme yaptı ve ismini LOGO BOOK olarak değiştirdi.

Son güncelleme: 09:15 11.08.2020