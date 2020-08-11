CANLI | UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final

Corona virüsü nedeniyle ertelenen ve tek maç eleme usulüyle tarafsız sahada oynanan Avrupa Ligi maçları çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Gecenin iki maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile İspanyol takımı Sevilla karşı karşıya geliyor. Diğer maçta ise Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise İsviçre ekibi Basel kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmalar saat 22:00’da başladı.

Wolves 0-1 Sevilla (İkinci yarı)

Gol: Ocampos 88′

Ocampos 88′ Wolves: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Traore, Jimenez

Sevilla: Bounou, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Nesyri, Ocampos

Shakhtar Donetsk 4-1 Basel (İkinci yarı)

Goller: Moraes 2′, Taison 22′, Alan 75′ (p), Dodo 88′, van Wolfswinkel 90+3′

Moraes 2′, Taison 22′, Alan 75′ (p), Dodo 88′, van Wolfswinkel 90+3′ Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviyenko, Antonio, Stepanenko, Alan Patrick, Marlos, Junior Moraes, Taison

Basel: Nikolic, Widmer, Van der Werff, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Campo, Pululu, Cabral