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Beşiktaş’ta şok sakatlık! Adem Ljajic…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Adem Ljajic sakatlık geçirdi. Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili açıklama yaptı.

20:01 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta şok sakatlık! Adem Ljajic…

Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıkları ilk idmanında sakatlanan Adem Ljajic'in, ‘Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma olduğu ve tedavisine başlandığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Futbol Takımımızın 10 Ağustos 2020 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Adem Ljajic beşiktaş
Son güncelleme: 20:02 11.08.2020