Beşiktaş’a dev kaynak! 2 ayda 150 milyon TL

Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni' isimli yardım kampanyası önceki gün dev bir organizasyonla taçlandırıldı. Kanal D ekranlarında Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk'ün sunuculuğunu yaptığı, pek çok ünlü ismin katıldığı canlı yayın esnasında, 156 bin adet SMS atıldı, 80 milyon TL değerinde 385 bin adet hatıra tişörtü bağışı yapıldı.

Büyük ilgi gören kampanyanın toplam geliri ise oldukça çarpıcı… 12 Haziran'da başlayan ‘Bırakmam Seni'de toplam 150 milyon TL bağış toplandı, SMS katılımı ise 427 bini aştı.

Öte yandan 9 Eylül'e kadar SMS atanlar, ‘Ödül Senin' kampanyasına da katılmış olacak. 19 Eylül'de yapılacak çekilişle aralarında 2 ev ile 4 otomobilin de bulunduğu yüzlerce hediye şanslı bağışçılara dağıtılacak.

ÖZEL TİŞÖRT

Hatıra tişörtünün ön yüzünde ‘Bırakmam Seni' logosu, arkasında ise şehit Kâzım Bey ile Beşiktaş'ın ilk on bir futbolcusunun isimleri yer alıyor. Tişörtler, birakmamseni.org üzerinden 200 TL'ye satılıyor.

ÇEBİ’LERDEN 9 MİLYON TL

Beşiktaş yönetim kurulu, kampanyaya 5 milyon TL ile katkıda bulundu. Başkan Ahmet Nur Çebi 5 milyon TL, eşi Berna Çebi 500 bin TL (kadın futbol takımına), kardeşi Arzu ve Tayfun Çebi ise 1 milyon 903'er bin TL bağışladı. İş insanı Rahmi Koç ise 10 milyon TL ile bağış rekortmeni oldu.