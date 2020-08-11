Başakşehir’den alkış toplayan Emre Gönlüşen kararı!

Uzun süredir tedavi gören ancak geçtiğimiz günlerde yaşam mücadelesini kaybeden beIN Sports spikeri Emre Gönlüşen, Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Spor kamuoyunu kahreden haberin ardından Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’den anlamlı bir hareket geldi. Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada; “2020-2021 sezonundan itibaren iç saha maçlarımız ‘Emre Gönlüşen Stüdyosu'ndan anlatılacaktır. Stadımızda çok kez görev yapan değerli spiker arkadaşımızı her zaman sevgi ve saygıyla anacağız” ifadeleri kullanıldı.