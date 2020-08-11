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Sözcü

Antalyaspor Dever Orgill transferini duyurdu!

Süper Lig ekibi Antalyaspor, 30 yaşındaki Jamaikalı forvet Dever Orgill'i transfer ettiğini açıkladı.

18:40 -
Haberler Antalyaspor
Antalyaspor Dever Orgill transferini duyurdu!

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

Santrfor mevkisinde oynayan 30 yaşındaki Jamaikalı Orgill, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Antalyaspor Dever Orgill
Son güncelleme: 19:00 11.08.2020