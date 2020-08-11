Antalyaspor Dever Orgill transferini duyurdu!

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz” denildi.

Hoş Geldin Dever Orgill Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/NW0SFVVUgs — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 11, 2020

Santrfor mevkisinde oynayan 30 yaşındaki Jamaikalı Orgill, geçen sezon Ankaragücü formasıyla 5 gol atarken, 2 de asist yaptı.