Abdurrahim Albayrak: Sana saat alacağım diyen arkadaşlara üzülüyorum!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe’ye transferinin ardından yıldız futbolcuya göndermede bulundu.

Albayrak sponsorluk anlaşmasının bitiminde yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. ‘Galatasaray forması giydiğim zaman sana saat alacağım’ diyen arkadaşlara üzülüyorum. Birçok futbolcu ile elimde ilgili çok detaylı yazılar var” şeklinde konuştu.

‘SEVENLERİ SEVİNDİRECEKSİN’

Futbolculardan talep edilen indirim ve Arda Turan konusunda da açıklamalar yapan Abdurrahim Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Muslera ve Selçuk’tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Arda’ya tek bir şey söyledim. ‘Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme”

Daha sonra söz alan Başkan Cengiz, “Genç çocuklara daha fazla bir şey teklif edilirse değişir. Pandoranın kutusunu açmayalım, çok utanan, çok yüzü kararan insanlar olur. Bir takım biz istersek her futbolcuyu alırız diyor. Samimi söylüyorum futbolcular önce Galatasaray’a gelir, anlaşamazlarsa kat kat daha fazla paraya diğer takıma giderler” açıklamasını yaptı.