4 büyükler mali bilançolarını açıkladı! İşte toplam zarar…

Süper Lig’de ekonomik düzlüğe ulaşmak için uğraş veren Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu yıla ait mali bilançolarını da kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada 4 büyük kulübün de zarar ettiği ortaya çıktı. Bir önceki dönem 576 milyon lira olan toplam zarar bu yıl 716 milyon TL’ye ulaştı. Pandemi sürecinin de etkilediği kulüplerde Fenerbahçe ve Trabzonspor geçen döneme göre zararlarını azalttı.

EN BÜYÜK ZARAR BEŞİKTAŞ’A AİT

Pandeminin etkisi kulüp bilançolarına da yansıdı. Borsa İstanbul'da (Bist) hisseleri işlem gören kulüplerin 2019-20 sezonunda zarar ettikleri gözlendi. En büyük zarar Beşiktaş'a ait. Siyah beyazlıların zararı 478 milyon lira oldu. Bir önceki yıl bu zarar 305 milyon lira seviyesindeydi.

KÂR AÇIKLAYAN KULÜP YOK

Geride kalan sezonun mali bilançolarına göre 4 büyüklerin hiçbiri kâr etmeyi başaramadı. Bir önceki sezonsa sadece Galatasaray 26 milyon TL kâr açıklamıştı.

GALATASARAY KÂR’DAN ZARAR YAZDI

Kötü giden tabloda zararını azaltmış olarak görülen kulüpler ise Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Sarı lacivertliler zararı 205 milyon liradan 155 milyon liraya düşürürken, Trabzonspor ise 66 milyon liralık zararı 36 milyon liraya indirdi. Anlık durumda en kötü bilançoya sahip takım ise Beşiktaş… Siyah beyazlıların 305 milyon lira olan dönem zararı 478 milyon liraya yükseldi. Galatasaray da geçen yıl 24 milyon TL kar açıklarken bu yıl 47 milyon lira zarar yazdı.

TOPLAM ZARAR DÜŞEBİLİR

Bu durumda borsaya açık 4 büyüklerin toplam zararı 716 milyon liraya yükseldi. Bir önceki dönem 576 milyon lira zarar olduğu göz önüne alındığında toplam zarar artışı da 140 milyon lira oldu. Ancak yayıncı kuruluşun geciken ödemesi olan yaklaşık 40 milyon liralık rakam da henüz kulüplerin bilançolarına yansımadı. Haziran ve Temmuz geliri ara dönem bilançolarına yansıyacak. Bu durumda 4 büyüklerin toplan zararı 676 milyon liraya düşebilir.

Kulüp | 2019-20 bilanço | 2018-19 bilanço

• Beşiktaş | 478 milyon zarar | 305 milyon zarar

• Fenerbahçe | 155 milyon zarar | 205 milyon zarar

• Galatasaray | 47 milyon zarar | 24 milyon kâr

• Trabzonspor | 36 milyon zarar | 66 milyon zarar