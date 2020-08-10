Voleybolda fikstürler belli oldu

Dünya genelinde etkisini gösteren corona virüs pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu.
Türk Hava Yolları – Sarıyer Belediye
Fenerbahçe Opet – Beşiktaş
Aydın BBSK – Galatasaray
Eczacıbaşı VitrA – Sistem9 Yeşilyurt
Karayolları – VakıfBank
Nilüfer Belediye – Beylikdüzü Vol. İht.
Çan Gençlik Kale Spor – İlbank
PTT – Kuzeyboru
Sultanlar Ligi'nde 1. devre maçları 12 Eylül – 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. yarı mücadeleleri ise 22 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak.
Haliliye Belediye – Altekma
Fenerbahçe HDI Sigorta – Sorgun Belediye
Arkas Spor – Galatasaray
Tokat Bld. Plevne – Arhavi Voleybol
Halkbank – Afyon Belediye Yüntaş
İstanbul BBSK – Bursa BBSK
İnegöl Belediye – Ziraat Bankası
Spor Toto – Solhan Spor
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. devre maçları 13 Eylül – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Yarı müsabakaları ise 28 Kasım 2020 – 06 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.