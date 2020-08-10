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Sözcü

Voleybolda fikstürler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yapılan kura çekimi ile 2020-2021 maç fikstürlerinin belli olduğunu açıkladı.

17:35 -
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Voleybolda fikstürler belli oldu

Dünya genelinde etkisini gösteren corona virüs pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu.

Kura çekimine göre Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Sultanlar Ligi 1. hafta

Türk Hava Yolları – Sarıyer Belediye

Fenerbahçe Opet – Beşiktaş

Aydın BBSK – Galatasaray

Eczacıbaşı VitrA – Sistem9 Yeşilyurt

Karayolları – VakıfBank

Nilüfer Belediye – Beylikdüzü Vol. İht.

Çan Gençlik Kale Spor – İlbank

PTT – Kuzeyboru

Sultanlar Ligi'nde 1. devre maçları 12 Eylül – 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. yarı mücadeleleri ise 22 Kasım 2020 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 1. Hafta

Haliliye Belediye – Altekma

Fenerbahçe HDI Sigorta – Sorgun Belediye

Arkas Spor – Galatasaray

Tokat Bld. Plevne – Arhavi Voleybol

Halkbank – Afyon Belediye Yüntaş

İstanbul BBSK – Bursa BBSK

İnegöl Belediye – Ziraat Bankası

Spor Toto – Solhan Spor

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 1. devre maçları 13 Eylül – 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Yarı müsabakaları ise 28 Kasım 2020 – 06 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi sultanlar ligi Türkiye Voleybol Federasyonu