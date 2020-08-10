Trabzonspor’un 2 transferi: Biri dinamo, biri makine

TRABZONSPOR, kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Bordo-mavililerin Rosenborg'tan aldığı 25 yaşındaki Anders Trondsen, hem sol bek hem de orta sahada forma giyebiliyor. Norveçli oyuncu, siyah-beyazlılarda sol bekte geçen sezon 4 maçta forma giyip 1 gol, 3 asistle oynadı.

Orta sahada ise oyun kurma, top sürme ve yüksek pas isabetiyle adeta bir dinamo olan Trondsen, raket gibi sol ayağa sahip ve attığı sert şutlarla biliniyor.

EFSANE RONALDO KEŞFETTİ

Bordo-mavililerin iki sezonluğuna kiraladığı Stiven Plaza'yı Avrupa'ya kazandıran isim Brezilya'nın eski efsanesi Ronaldo. İspanyol ekibi Valladolid'i satın almasının ardından ilk iş olarak 21 yaşındaki Ekvador'lu golcüyü transfer eden Ronaldo, “Videolarını izlediğimde dikkatimi çekti. Potansiyeli çok yüksek” yorumunu yapmıştı. Kariyerinde 40 maçta 21 gol atan Plaza, geçen sezon sakatlığı nedeniyle pek kendisini gösteremedi.