TFF ile Kulüpler Birliği harcama limitlerini görüştü!

Süper Lig'den 8 kulübün başkanları ve yöneticileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile harcama limitleri konusunu görüşmek için bir araya geldi. TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde 14.30'da başlayan toplantıya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor'dan başkan ve yöneticiler katıldı. Yaklaşık 3 buçuk saat süren zirvede TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüp yöneticilerinin harcama limitleri ile ilgili taleplerini dinledi.

TRT Spor’un geçtiği son dakika haberine göre; Kulüpler Birliği, TFF’den harcama limitlerindeki yüzde 15’lik sapmanın yüzde 40’a çıkarılmasını istedi. Fenerbahçe ana para ödemesinin kaldırılması için talepte bulundu. Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ortak ve ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “O zaman biz neden yapılandırma yaptık? Kabul etmiyoruz” derken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise “Bu sene değil ama seneye olabilir” cevabını verdi.