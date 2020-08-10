Son dakika | Kayserispor Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Kayserispor yeni sezon için teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş’ı getirdi. Sarı kırmızılı kulüp bugün başkan Berna Gözbaşı’nın katılımıyla bir imza töreni düzenledi ve Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ”Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.”

Hoşgeldin Bayram Bektaş! Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini 3 yıllığına Kayserispor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.@Berna_Gozbasi #HesKabloKayserispor pic.twitter.com/XwjGnFLwpN — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) August 10, 2020

‘BİZİ TAŞIYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ’

Daha önce sosyal medya hesabından Bayram Bektaş ile anlaştıklarını duyuran Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, şu açıklamaları yaptı:

“Süper Lig’de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş.

‘Değişim’ parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz.

Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz.”