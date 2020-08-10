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Sergen Yalçın’dan transfer açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezonun ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu.

21:54 -
Haberler Beşiktaş

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra çıkışa geçen ve sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, sezonu açtı! 2020-2021 sezonun ilk resmi maçını 25 ya da 26 Ağustos’ta oynanacak olan siyah-beyazlılar, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da siyah-beyazlıların Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın açıklamasında,”Baya bir oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var. Larin geldi, Mirin var, Oğuzhan ve Hasic var. Bu kadroyla başlıyoruz ama katılacak oyuncular olacak tabii ki. Şu an net olan bir şey yok transferle ilgili” dedi.

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Son güncelleme: 22:00 10.08.2020