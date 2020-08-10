Sağlık Bakanlığı karar verdi! Ekim sonuna kadar seyircisiz…

2021-22 sezonuna Eylül ayında başlama planları yapılan Almanya Bundesliga hakkında kritik bir karar verildi. Reuters’ta yer alan haberde; hükümete bağlı sağlık kuruluşlarının yaptığı toplantının ardından, Ekim ayı sonuna kadar Bundesliga maçlarında stadyumlarda seyirci olmamasına karar verildiği belirtildi.

Yetkililer, yaşanacak gelişmelere göre bu yasağın süresini uzatma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Almanya Futbol Ligi (DFL) tarafından belirlenen yeni sezon takvimine göre, Bundesliga'da sezonun açılış maçı 18 Eylül 2020 tarihinde Bayern Münih ile Schalke04 arasında oynanacak.

18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34'üncü hafta maçları ile sona erecek.

Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7'nci haftasında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5'inci haftasında sahasında Schalke04'ü ağırlayacak.