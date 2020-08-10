Rusya ligi ilk haftadan karıştı! ‘Bu soytarılığın içinde yer almak istemiyorum’

Rusya Premier Lig’in 1. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından Rus futbolu karıştı. Spartak Moskova, 8’de Sobolev ve 10’da Larsson’un golleriyle 2-0 öne geçmiş ancak Sochi, 15’de Poloz ve 90’da Noboa’nın iki penaltı golüyle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

90. dakikada yenilen penaltı golü sonrası sezona 1 puanla başlayan başkent ekibinde, kulübün sahibi Leonid Fedun takımı ligden çekeceklerini açıkladı.

Maçın ardından Sochi lehine verilen penaltılardan ötürü hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, eleştirilerin odağındaki isimler oldu.

Spartak Moskova Başkanı Leonid Fedun maç sonrası hakem kararlarına istan ederek, “Yarın takımı ligden çekeceğimiz açıklayacağım. Bırakalım biz olmadan oynasınlar. Ayarlanmış bu soytarılığın içinde yer almak ve para harcamak istemiyorum. Spartak’a ihtiyaçları yoksa, o zaman önemli değil” ifadelerini kullandı.

‘FUTBOLUMUZUN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİ’

Bu açıklama üzerine Rusya Premier Lig Başkanı Sergei Pryadkin, Rusya Haber Ajansı TASS’a konuştu. Pryadkin, “Leonid Fedun’un bu açıklamaları yoğun duygularla yaptığını düşünüyorum. Onu anlıyorum. Spartak Moskova olmadan Rusya Ligi olmaz. Futbolumuzun en önemli takımlarından biri. Tüm problemleri, yapıcı bir şekilde çözülecektir” dedi.

Hakem eleştirileriyle ilgili olarka Pryadkin, “Yeni sezonun ilk haftasından hakemleri tartışmak istemiyorum. Çalışma şekillerini yeniden düzenleriz. Ligimizin hakem uzmanları, bu konuda en iyi kararı verecek ekiptir.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE GİRECEK!

Maçın hakemi Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, maçtan sonra açığa alındı.

Rusya Hakem Komitesi’nden yapılan açıklamada, “Spartak Moskova – Sochi maçının orta hakemi Kazartsev, 2020 yılı boyunca maç alamayacaktır. Ayrıca, Kazartsev ve maçın VAR hakemi Eskov, yalan makinesine girecektir. Daha önce hakem Sergei Lapochkin de bu teste girmiştir. Sonuçlar, belli olur olmaz kamuoyuna açıklanacaktır” denildi.