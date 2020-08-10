Recep Niyaz nikah tazeledi

Denizlispor’da bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyunculardan Recep Niyaz'la mukavele yeniledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı takım, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başarılı oyuncu Recep Niyaz'la sözleşmenin 2 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Haluk Ulusoy Tesislerinde, kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan, Sportif Direktörümüz Burak Özsaraç ile bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar olan sözleşmeye imza attı.

Öte yandan, imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz'la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, “Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.