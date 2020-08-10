Real Madrid’in Paulo Dybala planı! Toni Kroos ya da Isco…

Geçen sezon başında Juventus ile ayrılma noktasına gelen Paulo Dybala, gelecek yıl İspanya’da forma giyebilir.

Manchester United ile anlaşma noktasındayken transferi iptal olan ve sezonu Juventus’ta geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid’in radarına girdi.

Sport Mediaset’te yer alan habere göre; Toni Kroos ya da Isco’yu Juventus’a vermeye hazırlanan İspanyol devinin toplamda 100 milyon euro değerinde bir teklif yapması bekleniyor.

Ancak teknik direktör Maurizio Sarri ile yolları ayıran ve göreve Andrea Pirlo’yu getiren Juventus, Arjantinli futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.

İtalyan devi ile sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Dybala’nın Real Madrid’e sıcak baktığı iddia edilirken Fransız devi Paris Saint Germain de oyuncu ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.